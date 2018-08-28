АНОНС: Совет директоров «Газпрома» во вторник обсудит влияние западных санкций на компанию

МОСКВА, 28 авг /ПРАЙМ/. Совет директоров "Газпрома" на заседании во вторник обсудит влияние западных санкций на «Газпром» в 2017–2018 годах и меры реагирования на них, говорится в материалах «Газпрома».

Ранее в презентации «Газпрома» ко Дню инвестора сообщалось, что санкции США и ЕС не препятствуют доступу «Газпрома» к глобальным рынкам капитала. Возможность введения новых санкций США, касающихся экспортных газопроводов, не распространяется на проекты, объявленные к реализации до 2 августа 2017 года, а технологические санкционные ограничения касаются менее 1% добычи углеводородов группы «Газпром».

Соединенные Штаты требуют от европейских стран прекратить участие в проекте «Северный поток — 2» и грозят санкциями тем, кто не пойдет на это. Взамен российского газа США продвигают собственный СПГ со строительством регазификационных терминалов в Европе. Пакет санкций против компаний-участников «Северного потока-2» находится в высокой стадии проработки, санкции могут быть введены в течение нескольких недель, сообщало в августе Wall Street Journal

Закон, подписанный в 2017 году президентом США Дональдом Трампом , в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Кроме того, в законе отдельно прописано, что США продолжат противодействовать проекту «Северный поток — 2». Закон также сокращает максимальный срок финансирования российских нефтегазовых компаний с 90 до 60 дней.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком». Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору «Северного потока-2», осталось получить разрешения на строительство только от Дании.