Рынок акций Перу закрылся ростом, S&P Lima General прибавил 0,04%

Investing.com — Фондовый рынок Перу завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов горнодобывающей промышленности, минерального производства и электроэнергетики.

На момент закрытия на фондовой бирже Лимы S&P Lima General вырос на 0,04%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P Lima General по итогам сегодняшних торгов были акции Cerro Verde (LM:CVE), которые подорожали на 1,120 п. (5,09%), закрывшись на отметке в 23,120. Котировки Minsur (LM:MINi) выросли на 0,060 п. (4,00%), завершив торги на уровне 1,560. Бумаги Sider (LM:SID) выросли в цене на 0,010 п. (1,70%), закрывшись на отметке 0,600.

Лидерами падения стали акции Empresa Agroindustrial Pomalca (LM:POM), цена которых упала на 0,003 п. (2,91%), завершив сессию на отметке 0,100. Акции Rimac Seguros y Reaseguros (LM:RSR) поднялись на 0,030 п. (2,40%), закрывшись на уровне 1,220, а Candente Copper (LM:DNT) снизились в цене на 0,0010 п. (1,72%) и завершили торги на отметке 0,0570.

На фондовой бирже Лимы количество подешевевших бумаг (13) превысило количество закрывшихся в плюсе (12), а котировки 15 акций практически не изменились.

Котировки акций Empresa Agroindustrial Pomalca (LM:POM) упали до минимума, упав на 2,91%, 0,003 п., и завершили торги на отметке 0,100. Котировки акций Rimac Seguros y Reaseguros (LM:RSR) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 2,40%, 0,030 п., и завершили торги на отметке 1,220.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре прибавил 1,69%, или 1,16, достигнув отметки $69,69 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре выросли на 0,06%, или 0,05, до $77,70 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,13%, или 1,60, до отметки $1.212,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/PEN выросла на 0,06% до 3,2956, а котировки EUR/PEN упали на 0,04%, достигнув отметки 3,8577.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,18% до 94,46.