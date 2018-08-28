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Рынок акций Перу закрылся ростом, S&P Lima General прибавил 0,37%
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Рынок акций Перу закрылся ростом, S&P Lima General прибавил 0,37% 

Investing.com Россия 20 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Перу завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов S&P Lima Juniors, продовольствия и напитков и горнодобывающей промышленности.
На момент закрытия на фондовой бирже Лимы S&P Lima General поднялся на 0,37%.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P Lima General по итогам сегодняшних торгов были акции Panoro (LM:PML), которые подорожали на 0,010 п. (5,88%), закрывшись на отметке в 0,180. Котировки Trevali Mining (LM:TV) выросли на 0,020 п. (3,57%), завершив торги на уровне 0,580. Бумаги Southern Copper Corp (LM:SPC) выросли в цене на 1,25 п. (2,83%), закрывшись на отметке 45,45.
Лидерами падения стали акции Cerro Verde (LM:CVE), цена которых упала на 1,000 п. (4,35%), завершив сессию на отметке 22,000. Акции Empresa Agroindustrial Pomalca (LM:POM) поднялись на 0,003 п. (2,91%), закрывшись на уровне 0,100, а Buenaventura (LM:BVN) снизились в цене на 0,100 п. (0,77%) и завершили торги на отметке 12,900.
На фондовой бирже Лимы количество подорожавших бумаг (18) превысило количество закрывшихся в минусе (8), а котировки 17 акций практически не изменились.
Котировки акций Empresa Agroindustrial Pomalca (LM:POM) упали до минимума, снизившись на 2,91%, 0,003 п., и завершили торги на отметке 0,100.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре прибавил 0,28%, или 0,19, достигнув отметки $68,91 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре выросли на 0,60%, или 0,46, до $76,59 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,35%, или 4,20, до отметки $1.217,50 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/PEN снизилась на 0,09% до 3,2881, а котировки EUR/PEN повысились на 0,45%, достигнув отметки 3,8433.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,43% до 94,67.
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