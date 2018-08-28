Белый дом в сентябре выделит первые $6 млрд помощи фермерам, пострадавшим из-за пошлин

Из этих средств $4,7 млрд будут выделены производителям кукурузы, хлопка, молочной продукции, свинины, сои, пшеницы и сорго. Министерство также закупит у пострадавших от введения тарифов товары на сумму $1,2 млрд и раздаст через благотворительные фонды помощь голодающим.

Еще $200 млн пойдут на то, чтобы помочь фермерам получить доступ к иностранным рынкам в рамках программы содействия торговле сельскохозяйственной продукцией. «Важно помнить, что все это [выделение помощи] можно отменить хоть завтра, если Китай и другие страны скорректируют свое поведение», — отметил министр сельского хозяйства Сонни Пердью. «Президент поручил мне убедиться, что наши фермеры не примут на себя удар из-за введения тарифов», — заявил он.