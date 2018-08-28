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Белый дом в сентябре выделит первые $6 млрд помощи фермерам, пострадавшим из-за пошлин
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Белый дом в сентябре выделит первые $6 млрд помощи фермерам, пострадавшим из-за пошлин 

ТАСС 8 минут назад
ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа в начале сентября начнет оказывать помощь на сумму $6 млрд американским фермерам, пострадавшим из-за введения пошлин. Об этом говорится в заявлении министерства сельского хозяйства США, распространенном в понедельник.
Из этих средств $4,7 млрд будут выделены производителям кукурузы, хлопка, молочной продукции, свинины, сои, пшеницы и сорго. Министерство также закупит у пострадавших от введения тарифов товары на сумму $1,2 млрд и раздаст через благотворительные фонды помощь голодающим.
Еще $200 млн пойдут на то, чтобы помочь фермерам получить доступ к иностранным рынкам в рамках программы содействия торговле сельскохозяйственной продукцией. «Важно помнить, что все это [выделение помощи] можно отменить хоть завтра, если Китай и другие страны скорректируют свое поведение», — отметил министр сельского хозяйства Сонни Пердью. «Президент поручил мне убедиться, что наши фермеры не примут на себя удар из-за введения тарифов», — заявил он.
В конце июля стало известно, что власти США намерены выделить $12 млрд помощи фермерам, которых затронуло торговое противостояние США с Китаем и рядом других стран, в том числе государствами Евросоюза. Как сообщила газета The Washington Post, производители сельскохозяйственной продукции жалуются, что действия Китая и других стран в ответ на протекционистскую политику США могут стоить им миллиардов долларов. Белый дом на протяжении нескольких месяцев искал возможность оказать фермерам поддержку, которая распространялась бы через министерство сельского хозяйства и включала бы прямую материальную помощь, программы содействия в распространении продуктов и стимулировании торговли.
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