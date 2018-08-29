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Акционирование принесет НПФ «Благосостояние» 15 миллиардов рублей инвестиций
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Акционирование принесет НПФ «Благосостояние» 15 миллиардов рублей инвестиций 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Совокупный вклад финансовых инвесторов в НПФ «Благосостояние» составит порядка 15 миллиардов рублей, говорится в сообщении по итогам заседания совета фонда.
Акции фонда распределены следующим образом. "Газпром" будет владеть 50 процентами акций минус одна, ОАО «РЖД», являющееся учредителем «Благосостояния», оставит за собой 25 процентов акций плюс одна. У ООО «РСХБ Управление активами» (структура Россельхозбанка) будет 19,5 процентов акций.
При этом «РЖД» сохранит полный контроль за реализацией железнодорожной корпоративной пенсионной системы и влияние на принятие ключевых решений в деятельности фонда.
Миноритарные акционеры, среди которых профсоюз железнодорожников «Роспрофжел», объединение «Желдортранс», АО «Торговый дом РЖД» и благотворительный фонд «Транссоюз» — составят 5,5 процентов.
Фонд «Благосостояние» работает на рынке пенсионных услуг 22 года. Его учредителями являются ОАО «Российские железные дороги» и Общественная организация «Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей» и другие. Фонд реализует корпоративную программу негосударственного пенсионного обеспечения работников «РЖД».
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