Акционирование принесет НПФ «Благосостояние» 15 миллиардов рублей инвестиций

Совокупный вклад финансовых инвесторов в НПФ «Благосостояние» составит порядка 15 миллиардов рублей, говорится в сообщении по итогам заседания совета фонда.

Акции фонда распределены следующим образом. "Газпром" будет владеть 50 процентами акций минус одна, ОАО «РЖД» , являющееся учредителем «Благосостояния», оставит за собой 25 процентов акций плюс одна. У ООО «РСХБ Управление активами» (структура Россельхозбанка ) будет 19,5 процентов акций.

При этом «РЖД» сохранит полный контроль за реализацией железнодорожной корпоративной пенсионной системы и влияние на принятие ключевых решений в деятельности фонда.

Миноритарные акционеры, среди которых профсоюз железнодорожников «Роспрофжел», объединение «Желдортранс», АО «Торговый дом РЖД» и благотворительный фонд «Транссоюз» — составят 5,5 процентов.

Фонд «Благосостояние» работает на рынке пенсионных услуг 22 года. Его учредителями являются ОАО «Российские железные дороги» и Общественная организация «Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей» и другие. Фонд реализует корпоративную программу негосударственного пенсионного обеспечения работников «РЖД».