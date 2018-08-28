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«Газпром банк» станет основным акционером НПФ «Благосостояние»
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«Газпром банк» станет основным акционером НПФ «Благосостояние» 

Rambler News Service 26 минут назад
Фото: Ведомости
«Газпром банк» станет основным акционером НПФ «Благосостояние» после акционирования фонда, свидетельствуют результаты прошедшего 24 августа совета организации.
«В соответствии с договоренностями, достигнутыми с АО «Газпромбанк» и ООО «РСХБ Управление Активами», доли в акционированном НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» будут распределены в следующих пропорциях: ОАО «РЖД» в размере 25% + 1 акция; АО «Газпромбанк» в размере 50% — 1 акция; ООО «РСХБ Управление Активами» в размере 19,5%; доля миноритарных акционеров фонда составит 5,5% (Роспрофжел, объединение «Желдортранс», АО «Торговый дом РЖД», Благотворительный фонд «Транссоюз»)», — говорится в сообщении пресс-службы фонда.
Акционирование принесет НПФ около 15 млрд рублей инвестиций, отмечает фонд. РЖД продолжит контролировать реализацию железнодорожной корпоративной пенсионной системы.
20 июля агентство Reuters сообщило о возможном отказе ОАО «РЖД» от контроля над НПФ «Благосостояние». Источники издания сообщали, что совет фонда рассмотрит вопрос о продаже контрольной доли акций от 51% до 75%.
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Комментарии  Ещё 7 источников 
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