Ещё
СМИ узнали о смене контролирующего акционера НПФ «Благосостояние»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.48
78.31
78.50
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.30
77.19
Индексы и котировки Brent
76.31
+0.00 Золото
1211.61
+0.05 РТС
1084.13
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
28.08
1.1688
+0.0344
14.08
1.1344
27.08
22.08
17.08

СМИ узнали о смене контролирующего акционера НПФ «Благосостояние» 

Ведомости 1 час назад
Один из крупнейших негосударственных пенсионных фондов России — НПФ «Благосостояние» — сменит контролирующего акционера: им станет Газпромбанк, пишет «Коммерсантъ». В соответствии с законом учредители обязаны акционировать фонд до 1 января 2019 г.
По данным издания, РЖД, являющаяся крупнейшим учредителем «Благосостояния», сохранит 25% минус 1 акцию в НПФ, у Газпромбанка будет 50% плюс 2 акции, у Россельхозбанка — 25% минус 1 акция. О таком распределении долей после акционирования фонда говорилось на заседании совета «Благосостояния» 24 августа, сообщили источники газеты.
О том, что РЖД может продать контрольный пакет «Благосостояния», в июле писал Reuters. РЖД надо продать фонд, чтобы после акционирования обязательства фонда (почти 330 млрд руб.) не повлияли на баланс госкомпании и не повысили для нее стоимость заимствований, утверждал собеседник Reuters. Одним из вариантов источники агентства называли продажу контроля структурам «Газпрома».
Ведомости: последние новости
JP Morgan запустил мобильное приложение для биржевой торговли Акции «Новатэка» обновили исторический максимум Доллар и евро подорожали на полрубля в преддверии санкций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен269
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару980
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник488
Россия решила напугать США рублем39
Видео
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение