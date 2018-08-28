СМИ узнали о смене контролирующего акционера НПФ «Благосостояние» 

Один из крупнейших негосударственных пенсионных фондов России — НПФ «Благосостояние» — сменит контролирующего акционера: им станет Газпромбанк, пишет «Коммерсантъ». В соответствии с законом учредители обязаны акционировать фонд до 1 января 2019 г.
По данным издания, РЖД, являющаяся крупнейшим учредителем «Благосостояния», сохранит 25% минус 1 акцию в НПФ, у Газпромбанка будет 50% плюс 2 акции, у Россельхозбанка — 25% минус 1 акция. О таком распределении долей после акционирования фонда говорилось на заседании совета «Благосостояния» 24 августа, сообщили источники газеты.
О том, что РЖД может продать контрольный пакет «Благосостояния», в июле писал Reuters. РЖД надо продать фонд, чтобы после акционирования обязательства фонда (почти 330 млрд руб.) не повлияли на баланс госкомпании и не повысили для нее стоимость заимствований, утверждал собеседник Reuters. Одним из вариантов источники агентства называли продажу контроля структурам «Газпрома».