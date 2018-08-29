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Растратившему более 30 млн кемеровчанину дали условный срок
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Растратившему более 30 млн кемеровчанину дали условный срок 

sibnovosti.ru 46 минут назад
Фото: sibnovosti.ru
В Кузбассе вынесен приговор по делу о многомиллионном ущербе. Его причинил Российской Федерации кемеровчанин.
Как сообщает служба новостей «Радио Сибирь», сумма растраты составила 31,7 млн рублей. Преступную схему обнаружили и пресекли оперативники ФСБ. Установлено, что подсудимый оформил нотариальную доверенность, наделяющую его правом распоряжаться имуществом предприятия «Профдезинфекция», и начал продавать фонды. По фиктивным договорам деньги были выведены со счетов предприятия. Эти действия суд расценил как растрату в особо крупном размере — часть четвертая ст.160 УК РФ. Она предусматривает до 10 лет тюрьмы. Подсудимого признали виновным и приговорили к пяти годам лишения свободы условно.
Приговор вступил в законную силу.
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