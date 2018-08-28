Зампред ВЭБа рассказал, сколько будет стоить доллар к концу 2018 года

По мнению Андрея Клепача, риск ослабления рубля сохраняется, поскольку к концу текущего года ожидается снижение цены на нефть.

Андрей Клепач. К концу 2018 года курс рубля должен скорректироваться и составить примерно 65-66 рублей за доллар. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Внешэкономбанка

«Я думаю, что около 65-66 отыграет (до конца текущего года — прим. ред.) — это означает, что отток капитала больше, чем мы раньше ожидали», — приводит ТАСС слова Клепач

Зампред ВЭБа добавил, что риск некоторого ослабления рубля сохраняется, поскольку к концу текущего года ожидается снижение стоимости нефти. Тем не менее, по словам Клепача, «оснований ни для паники, ни для обвала нет».

Ранее сообщалось, что курсы доллара и евро обновили ценовой рекорд двухлетней давности.