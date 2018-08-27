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Новак: Частные инвестиции в угольную отрасль РФ до 2025 г необходимы в объеме 1 трлн руб
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Новак: Частные инвестиции в угольную отрасль РФ до 2025 г необходимы в объеме 1 трлн руб 

Прайм 14 часов назад
КЕМЕРОВО, 27 авг — ПРАЙМ. Минэнерго РФ оценивает объем необходимых частных инвестиций в угольную отрасль до 2025 года в 1 триллион рублей, угольные компании готовы инвестировать эти средства, заявил глава Минэнерго Александр Новак, выступая на президентской комиссии по ТЭК.
"Минэнерго совместно с другими ведомствами и коллегами из угольных компаний были проработаны и утверждены наиболее вероятные объемы увеличения добычи относительно утвержденной программы (развития угольной отрасли — ред.). И здесь цифры могут составить 560 миллионов тонн к 2025 году по сравнению с утвержденными 460 миллионами тонн и до 2030 года — 590 миллионов тонн относительно утвержденных 480, то есть прирост составит 23-25%", — сказал Новак.
"Для этого потребуется объем частных инвестиций в угледобычу почти 1 триллион рублей. Коллеги из угольных компаний подтверждают, что они готовы вложить такой объем инвестиций для развития добычных мощностей", — добавил он.
Прежде всего, рост добычи предполагается в Кузбассе, Хакассии, Якутии, Тыве, Хабаровском крае. Кроме того, учтены проекты в Забайкальском крае, Бурятии, Новосибирской и Амурской областях, отметил министр. Важнейшим стимулом для этих инвестиций является принятое в конце прошлого года решение об установлении долгосрочных тарифов на железнодорожные перевозки на период до 2025 года.
"Благодаря этому решению, суммарные объемы экспорта угля в восточном направлении могут увеличиться со 100 миллионов тонн до 207 миллионов тонн к 2025 году, в том числе железнодорожным транспортом — до 195 миллионов тонн", — сказал Новак.
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