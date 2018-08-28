Ещё
Омские производители электроники перечислили в бюджет 1,9 млрд рублей налогов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.45
$
67.78
78.96
79.25
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.20
78.50
Индексы и котировки Brent
76.79
+0.03 Золото
1212.20
–0.03 РТС
1080.98
–0.28
Динамика валют
EUR / USD
28.08
1.1720
+0.0375
14.08
1.1344
27.08
22.08
17.08

Омские производители электроники перечислили в бюджет 1,9 млрд рублей налогов 

Rambler News Service 33 минуты назад
Фото: ОмскПресс
За январь-июнь текущего года производители электроники в Омской области оплатили налоговых отчислений на 1,9 млрд руб., что составило 2,2% поступлений в бюджеты всех уровней, пишет Gorod55.ru со ссылкой на региональное управление ФНС.
В ведомстве добавили, что показатель за полгода вырос на 24,1% в годовом выражении, или на 400 млн руб.
Большая часть поступила от ОАО Омское производственное объединение «Радиозавод имени А. С. Попова» (Релеро), АО «ОмПО»Иртыш», АО «Центральное конструкторское бюро автоматики», ПАО «САТУРН», ООО «НПО „МИР“, что составило 85,5% поступлений.
Rambler News Service: последние новости
«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг банка «Возрождение» Акции «Манчестер Юнайтед» выросли до исторического максимума ФАС: компании готовы переориентировать часть экспортных объемов бензина на внутренний рынок
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен287
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару986
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник490
Россия решила напугать США рублем39
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение