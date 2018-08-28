Омские производители электроники перечислили в бюджет 1,9 млрд рублей налогов

За январь-июнь текущего года производители электроники в Омской области оплатили налоговых отчислений на 1,9 млрд руб., что составило 2,2% поступлений в бюджеты всех уровней, пишет Gorod55.ru со ссылкой на региональное управление ФНС.

В ведомстве добавили, что показатель за полгода вырос на 24,1% в годовом выражении, или на 400 млн руб.

Большая часть поступила от ОАО Омское производственное объединение «Радиозавод имени А. С. Попова» (Релеро), АО «ОмПО»Иртыш», АО «Центральное конструкторское бюро автоматики», ПАО «САТУРН», ООО «НПО „МИР“, что составило 85,5% поступлений.