Project Syndicate (США): Слабость сильного доллара Трампа 

Укрепившись более чем на 8% с начала года, доллар США приближается к высотам, не наблюдавшимся уже более десятилетия, а рыночные индикаторы указывают на дальнейшее укрепление американской валюты в предстоящие месяцы.

Начать с того, что нет столь уж и очевидно, что именно Трампу мы обязаны укреплением доллара. Но даже если бы это было так, сильный доллар не очень способствует достижению его политических целей, а обменный курс не всегда является точным мерилом истинной силы валюты.

Администрация Трампа хочет, чтобы мы поверили, будто рост курса доллара вызван повышением темпов роста экономики благодаря экономической программе президента — дерегулирование, масштабное снижение налогов, значительное увеличение оборонных расходов. Как нас уверяют, после многих лет плохого управления правительство сумело добиться успехов в восстановлении деловой уверенности, а Америка, наконец-то, стала жить в соответствии со своим потенциалом.

Нынешняя ситуация не сильно отличается от ситуации во времена республиканских предшественников Трампа. Бывшие президенты Рональд Рейган Джордж Буш-младший тоже резко снижали налоги, что приводило к росту дефицита бюджета, вынуждая ФРС повышать процентные ставки. И в том, и в другом случае происходило резкое укрепление доллара (на 60% при Рейгане в период 1981-1985 годов). Сегодня ФРС вновь действует независимо, чтобы ограничить инфляционный эффект увеличения бюджетных расходов. А значит, если уж кого-то и хвалить за укрепление доллара, то ФРС. Subscribe now Exclusive explainers, thematic deep dives, interviews with world leaders, and our Year Ahead magazine. Choose an On Point experience that's right for you.