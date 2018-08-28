«Мировой Центробанк» предсказал глубокий кризис из-за торговых войн

В мировой экономике может случиться «идеальный шторм» из-за торговых войн, экономического национализма и протекционизма.

Государства десятилетиями держали курс на международное сотрудничество, глобализацию, повышение открытости рынков. А в итоге набирают обороты противоположные явления, такие как закрытие рынков, попрание торговых правил, международные конфликты, протекционизм.

Об этом сказал главный управляющий Банка международных расчетов (BIS) (№Мирового Центробанка ") Агустин Карстенс. Об этом сообщается на сайте организации.

Все эти явления, по мнению экономиста, могут породить глобальный экономический кризис, который еще называют «идеальным штормом». Ведь уход от глобализации может привести к росту безработицы и цен, замедлению экономического развития, сокращению инвестиций, изменениям в работе рынков.