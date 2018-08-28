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Биржи АТР торгуются в плюсе
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Биржи АТР в плюсе на новостях о новом торговом договоре между США и Мексикой 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник растут на новостях о достижении торгового соглашения между США и Мексикой, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.04 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,01%, до 2780,98 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,03%, до 1497,15 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,24%, до 28340,2 пункта, корейский KOSPI — на 0,23%, до 2304,23 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавлял 0,64%, достигая 6309,7 пункта. Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,38% — до 22886,79 пункта.
Президент США Дональд Трамп объявил вчера о том, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего трехстороннего договора США, Мексики и Канады о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Он добавил, что пока не решено, присоединится ли к этому соглашению Канада или же с ней будут вестись переговоры о заключении отдельного договора.
"Новость о сделке США и Мексики вызвала аппетит к риску", — считают аналитики ANZ, чье мнение приводит агентство Рейтер.
При этом они отмечают, что вчерашнее соглашение вряд ли будет означает скорое ослабление торговых трений между США и другими странами, поэтому рисковые настроения на рынках сохранятся ненадолго.
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