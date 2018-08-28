«Осенью вырастет урожай и…цены»

«Для начала о текущей ситуации. В июле личная инфляция населения превысила официальную почти в 4 раза и составила 1,33%. Такую оценку приводит центр „РОМИР“. Конечно, сказался и рост среднего платежа за услуги ЖКХ, но и цены в магазинах тоже людям не дают особого повода для радости: „РОМИР“ оценивают инфляцию по реальным ценам на прилавках магазинов. Даже Росстат подтверждает: за первые пять месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го рост цен на продукты в России оказался в два раза сильнее, чем рост цен на продукты в Европе. Но сейчас начинается сезон сбора урожая и люди, возвращаясь из отпусков, тешат себя мыслью о том, что получится закупиться недорогими продуктами.

Однако есть предпосылки, которые могут нарушить оптимистичные планы населения сэкономить. С ними сейчас и разберемся. Начнем с самого главного продукта на столе многих российских семей — картофеля (которым чаще всего и закупаются по осени). В этом году есть надежды совершить выгодную покупку — урожай обещает быть хорошим. Это лето было не таким дождливым, как прошлое, поэтому растет и урожайность: в прошлом году собрали 247 центнеров с 1 га, в этом — 262 Прогнозируется и дальнейший рост урожая примерно на 200 тыс. тонн. Зависимость прямая — чем выше урожай, тем ниже цены. Многим производителям просто негде хранить картофель, и, чтобы он не испортился, его продают по бросовым ценам в любом удобном месте: всем знакома картина продажи картофеля прямо из кузова грузовика.

И хоть июльские цены на картофель в 2018 году выше, чем в 2017 г (31 рубль за кг против 26 рублей за кг в среднем по Москве), не исключено, что в сентябре все-таки падение цен будет сильнее, чем в прошлом году. Если в начале августа прошлого года производители отдавали свой товар по 12 — 16 рублей за кг, то в этом году просят только 10 — 14 рублей за кг. Так что в сентябре ждем розничные цены на уровне 16 рублей за 1 кг.

Но одной картошкой сыт не будешь. Хоть ее и называют вторым хлебом, первый хлеб для нас не менее важен. И для зерна нынешний год оказался не самым комфортным. Если в прошлом году аграрии собрали 134,5 млн тонн зерна, то в 2018 г ожидается сбор только 105 — 110 млн тонн зерна. По большому счету, ничего страшного, ведь прошлогодний избыточный урожай позволил забить зернохранилища до отказа, и весной этого года запасы превосходили прошлогодние на 18%. По состоянию на 1 августа переходящие запасы зерна у нас оценивались в рекордные 20,8 млн тонн, что на 7,8% больше прошлогоднего показателя. То есть спад урожая компенсируется прошлогодними запасами, и цены на продукцию сильно не растут. Но есть еще и внешний рынок. В 2018 — 2019 сельскохозяйственном году экспорт зерна вырос на 46% из-за слабого урожая в других странах и растущих мировых цен.

И вот результат: никаких 7000 тыс. рублей за тонну пшеницы третьего класса (основной класс для производства массового недорогого хлеба) уже нет. Средняя цена на такое зерно сейчас переваливает за 9200 рублей за тонну. И есть тенденции к дальнейшему росту. А значит дорожать будет и хлеб. Конечно, он подорожает не на треть, как в случае с зерном, ведь стоимость зерна составляет лишь порядка 15% — 17% от стоимости готового хлеба. Но рост цен в пределах 5% — 7% вполне можно ожидать: производители, обремененные контрактами с торговыми сетями, обязующие их принимать продукцию с истекшим сроком годности, не преминут подправить свое финансовое положение за счет покупателей.

Но больше всего вопросов сейчас вызывают цены на мясо и мясную продукцию. Минсельхоз успокаивает всех тем, что цены на мясо находятся примерно на прошлогоднем уровне, а незначительный рост вызван сезоном шашлыков. А вот Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) придерживается иного мнения и предупреждает о грядущем росте стоимости из-за того, что оптовые цены на мясо с начала этого года выросли на 10% — 60% в зависимости от сорта. В частности, цены на свинину поднялись на 20%, на говядину — 15%, курица подорожала на 25%, индейка — на 40%. Причин много: это и запрет на импорт мяса из Бразилии, и различные болезни животных, и не самая подходящая для животноводства погода.

Пока что розничные цены сдерживают сами производители, чтобы совсем не потерять покупателей. Но долго так продолжаться не будет: производители не смогут работать с убытками. Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) даже обратился к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой порекомендовать торговым сетям поднять цены. Сами мясокомбинаты говорят о росте цен на конечную продукцию в районе 5% — 8%. И это близко к истине. Больший рост цен просто отпугнет покупателей, которые будут вынуждены довольствоваться различными продуктами, лишь визуально похожими на мясные. Например, сосисками из сои и прочих побочных продуктов мясопереработки вроде кожи. Невкусно и неполезно, зато дешево.

А еще есть факторы, которые влияют на рост цен всей продукции. Это и грядущее повышение НДС, которые должно увеличить ценники на 1,7%, и снижающийся курс рубля. Хоть большинство продуктов питания производят у нас, все равно есть зависимость от импорта. Вспомните хотя бы турецкие помидоры. В прошлом году по данным ФТС и i-Marketing на наших порядка 10% всех овощей был импортными. Фрукты так и вовсе в большинстве своем не в России выращенные. А если и у нас, то все равно часто в их основе лежат импортные семена. Увы, на севере бананы не растут. И с мясом все непросто. Формально на импорт приходится порядка 15% говядины, которую потребляют россияне. Вот только 40% крупного рогатого скота разводят в личных подсобных хозяйствах (в деревнях на своих участках). Соответственно, люди сами скот разводят, сами его мясо и потребляют. А в магазинах в итоге доля импорта намного выше. Получается, что в сентябре наверняка получится купить достаточно недорогие овощи, особенно картофель, но вот в целом продукты продолжат дорожать по всем фронтам.

В масштабах страны выход из этой ситуации один — поддержка не только производства овощей, зерна, свинины и курицы, но и их хранения и переработки. Аграрии боятся производить больше овощей и мяса из-за риска, что никто не купит их товар. Поэтому важно все сохранить и переработать, однако пока что господдержка, к сожалению, делает упор именно на производство сырья. Поэтому в долгосрочной перспективе прогноз не очень приятен — цены продолжат расти».