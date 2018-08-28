Газпромбанк станет контролирующим акционером НПФ «Благосостояние» 

Кроме того, по данным газеты, в состав учредительного фонда войдет Россельхозбанк (РСХБ).
"После акционирования фонда доля ГПБ в его капитале составит 50% плюс 2 акции, РСХБ — 25% минус 1 акция. Доля нынешнего крупнейшего учредителя фонда — АО РЖД — после акционирования сократится до 25% минус 1 акции", — пишет "Ъ" со ссылкой на источники.
Ранее о том, что в состав учредителей НПФ «Благосостояние» могут войти структуры "Газпрома" (мажоритарный акционер ГПБ), писало агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.