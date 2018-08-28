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Теханализ указывает на сохранение нисходящего тренда по индексу РТС
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Теханализ указывает на сохранение нисходящего тренда по индексу РТС 

Прайм 20 минут назад
В понедельник в секторе высоколиквидных бумаг продолжалось повышение. В отношении ввода в действие нового пакета санкций со стороны США сработал принцип «продавай слухи, покупай факт», часть спекулятивных коротких позиций на российском рынка, по всей вероятности, была закрыта после неудачной попытки закрепления ниже уровня 1050 пунктов по индексу РТС. Кроме того, наметившееся после выступления главы ФРС ослабление доллара США на мировом валютном рынке способствует восстановлению интереса инвесторов к активам на развивающихся рынках, включая российский. В итоге акции Новатэка (NVTK) подорожали на 5.6%, АФК Система (AFKS) — на 3.2%, ВТБ (VTBR) — на 2.7%, Газпром нефти (SIBN) — на 2.5%, Лукойла (LKOH), Северстали (CHMF) и Аэрофлота (AFLT) — на 1.7%, Сбербанка (SBER) — на 1.6%.
Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции банка Возрождение (VZRZ) подорожали на 6.5%, МРСК Сибири (MRKS) — на 4.6%, Варьеганнефтегаза (VJGZ) — на 4.3%.
Фондовые индексы США повысились на 0.8% — 1.0%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.
В краткосрочной перспективе возможно замедление наметившегося повышения по индексу РТС — с позиций технического анализа, индикаторы направленного движения указывают на сохранение нисходящего тренда, формирование разворотной фигуры «с ходу» выглядит маловероятным сценарием. В то время как снижение по индексу доллара (DXY) способствует возвращению капитала на развивающиеся рынки в целом, в отношении российских бумаг сдерживающим фактором для инвесторов остаются риски, связанные с возможным усилением санкций со стороны США. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации в диапазоне 67.0 — 67.5 по паре доллар-рубль.
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