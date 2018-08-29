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Цены на нефть стабильны
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Цены на нефть стабильны в ожидании еженедельных данных по запасам сырья в США 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть в среду утром почти не изменяются в ожидании еженедельной статистики от минэнерго США по запасам "черного золота" в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.34 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,01% — до 76,3 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — также на 0,01%, до 68,54 доллара за баррель.
В среду мировой рынок нефти находится в ожидании данных по запасам сырья от министерства энергетики США в среду вечером. Аналитики ожидают снижения запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 24 августа, на 686 тысяч баррелей после сокращения на 5,8 миллиона баррелей неделей ранее.
Однако согласно опубликованным в ночь на среду данным Американского института нефти (API), запасы "черного золота" в США за прошлую неделю, напротив, выросли на 38 тысяч баррелей, до 405,7 миллиона баррелей. Эти данные сдерживают утренний рост на рынке нефти.
В то же время поддержку стоимости нефти оказывает предстоящее снижение предложения сырья на мировом рынке после вступления в силу американских санкций в отношении Ирана. Кроме того, беспокойство вызывает и снижение экспорта нефти из Венесуэлы, которая охвачена экономическим кризисом.
Аналитики Bank of America Merrill Lynch, мнение которых приводит агентство Рейтер, отметили, что несмотря на риск перебоев с поставками сырья, особенно из таких стран ОПЕК, как Венесуэла, Иран, Ливия и Нигерия, предложение нефти на мировом рынке может вырасти к концу года благодаря странам, не входящим в ОПЕК.
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