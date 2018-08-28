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Доллар дорожает к евро и иене на фоне торгового соглашения США и Мексики
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Доллар дорожает к евро и иене на фоне торгового соглашения США и Мексики 

Прайм 8 часов назад
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник утром растет к евро и иене на новостях о том, что США и Мексике удалось достичь торгового соглашения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.20 мск курс евро к доллару снижался до 1,1665 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,678 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 111,22 иены за доллар со 111,07 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,07%, до 94,85 пункта.
В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Он добавил, что пока не решено, присоединится ли к этому соглашению Канада или же с ней будут вестись переговоры по заключению отдельного договора.
"Соглашение по НАФТА явно положительно в том смысле, что оно снижает риск глобальной торговой войны", — сказали агентству Рейтер аналитики JPMorgan. При этом они отметили, что торговая сделка между США и Мексикой не обязательно означает положительные перспективы для переговоров с Китаем.
Вместе с тем, участники валютного рынка ждут статистики из США. Позднее во вторник аналитическая компания Conference Board обнародует статистику по уровню доверия потребителей к экономике страны. Эксперты ожидают снижения показателя в августе до 126,8 пункта с уровня июля в 127,4 пункта.
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