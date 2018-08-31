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Доллар дорожает к мировым валютам на торговых опасениях
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Доллар дорожает к мировым валютам на торговых опасениях 

Прайм + ещё 9 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ/. Курс доллара в пятницу повышается по отношению к мировым валютам на фоне возможного скорого введения США новых пошлин в отношении китайских товаров, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 22.06 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,41%, до 95,11 пункта. Курс евро к доллару опускался до 1,1604 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1667 доллара за евро, а курс доллара к иене рос до 111 иен за доллар со 110,99 иены.
Инвесторы продолжают следить за развитием торгового конфликта Китая и США. Рынки обратили внимание на сообщения агентства Блумберг со ссылкой на источники о том, что президент США Дональд Трамп готовится в сентябре ввести следующий «транш» американских пошлин на китайский импорт объемом 200 миллиардов долларов. На этом фоне сокращается спрос на рисковые активы, и растет — на более надежные, к которым относится и доллар.
По словам старшего валютного стратега Scotiabank в Торонто Шона Осборна (Shaun Osborne), чье мнение цитирует агентство Рейтер, на рынках наблюдается «отчетливый тренд на избавление от рисков».
"Заявления президента США Трампа Блумбергу, в которых он критикует ЕС, говорит о намерении ввести новые пошлины против Китая, добавляют беспокойства рынкам", — считает Осборн. В четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом готовится в сентябре ввести следующий «транш» американских пошлин на китайский импорт объемом 200 миллиардов долларов. Трамп также в интервью агентству сообщил, что предложение Евросоюза о взаимном обнулении пошлин на легковые автомобили является «недостаточно хорошим».
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