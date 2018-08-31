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Доллар незначительно дорожает к мировым валютам на торговых опасениях
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Доллар незначительно дорожает к мировым валютам на торговых опасениях 

Прайм + ещё 8 37 минут назад
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу утром незначительно повышается по отношению к большинству мировых валют из-за увеличения спроса на более надежные активы на фоне возможного скорого введения США новых пошлин в отношении китайских товаров, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.04 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 94,73 пункта. Курс евро к доллару опускался до 1,1665 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1667 доллара за евро, а курс доллара к иене рос до 111,05 иены за доллар со 110,99 иены.
Инвесторы продолжают следить за развитием торгового конфликта Китая и США. Рынки обратили внимание на сообщения агентства Блумберг со ссылкой на источники о том, что президент США Дональд Трамп готовится в сентябре ввести следующий «транш» американских пошлин на китайский импорт объемом 200 миллиардов долларов. На этом фоне сокращается спрос на рисковые активы, и растет — на более надежные, к которым относится и доллар.
"Сохраняется тенденция к покупке доллара на фоне темы торговой напряженности, которая негативно отражается на валютах развивающихся стран и поддерживает рост доллара. Евро также оказывается под давлением из-за риска для еврозоны со стороны развивающихся экономик", — отмечает старший валютный стратег IG Securities Юниси Исикаву (Junichi Ishikawa), которого цитирует агентство Рейтер.
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