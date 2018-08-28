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Рубль остается слабым
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Рубль остается слабым 

Прайм 16 минут назад
Во вторник, 28 августа, внешний фон остается оптимистичным. Американский фондовый индекс S&P500 продолжает ставить рекорды на фоне достижения договоренностей между США и Мексикой по торговле. В инвестиционном сообществе таким образом полагают, что миру удастся избежать глобальных торговых войн. Аппетит к риску на рынках в целом остается высоким. Азиатские фондовые бенчмарки по большей части торгуются в положительной зоне.
На нефтяном рынке котировки Brent консолидируются выше $76 за баррель. Нефть продолжает движение в положительном тренде и не исключено, что вскоре сможет протестировать уровень $80 за баррель.
Оптимизм на российском рынке акций при этом сохраняется, тогда как скромные торговые объемы указывают на отсутствие на нем крупных покупателей. Вероятно, на среднесрочном отрезке времени перспектива введения нового пакета санкций будет препятствовать более интенсивному росту российских индексов акций. Предположительно, сегодня индекс МосБиржи попробует закрепиться вблизи достигнутых накануне уровней: 2300-2330 п.
Рубль также остается слабым, несмотря на уход с внутреннего рынка ЦБ, покупавшего валюту для Минфина в рамках бюджетного правила. Тем не менее, наиболее справедливым продолжает выглядеть курс в диапазоне 66-67 руб. /$. В отсутствие негатива рубль вполне может вернуться в указанную область и попытаться «заякориться» в ней.
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