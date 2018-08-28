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Polymetal получил 5-летний кредит Альфа-банка на $250 млн
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Polymetal получил 5-летний кредит Альфа-банка на $250 млн 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Polymetal получил долгосрочный кредит Альфа-банка на сумму в $250 млн сроком до 2023 года, говорится в сообщении компании.
"Кредит позволил создать дополнительный запас ликвидности по привлекательной фиксированной процентной ставке и будет использован в основном для рефинансирования краткосрочной задолженности", — говорится в сообщении.
Отмечается, что полученные средства позволят значительно улучшить средний срок погашения долговых обязательств.
Polymetal — один из лидеров по добыче драгоценных металлов с активами в России, Казахстане и Армении. Акции компании торгуются на Лондонской и Московской фондовых биржах. Компании принадлежат 8 месторождений золота и серебра.
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