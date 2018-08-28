Polymetal получил 5-летний кредит Альфа-банка на $250 млн

МОСКВА, 28 августа. / ТАСС /. Polymetal получил долгосрочный кредит Альфа-банка на сумму в $250 млн сроком до 2023 года, говорится в сообщении компании.

"Кредит позволил создать дополнительный запас ликвидности по привлекательной фиксированной процентной ставке и будет использован в основном для рефинансирования краткосрочной задолженности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полученные средства позволят значительно улучшить средний срок погашения долговых обязательств.

Polymetal — один из лидеров по добыче драгоценных металлов с активами в России, Казахстане и Армении. Акции компании торгуются на Лондонской и Московской фондовых биржах. Компании принадлежат 8 месторождений золота и серебра.