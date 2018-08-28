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Инвесторы даже на хорошем фоне неохотно покупают бумаги Сбербанка
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Инвесторы даже на хорошем фоне неохотно покупают бумаги Сбербанка 

Прайм 56 минут назад
Вчерашний рост Индекса Мосбиржи почти на 1,5%, вывел рублевый индикатор выше сопротивления 2300 пунктов, тем самым открыв дорогу на исторические максимумы. Однако для их достижения нужны новые драйверы, которых пока на рынке нет.
Внешний фон к открытию российского рынка складывается нейтральным. Выросла фондовая Америка и Азия на фоне достижения нового торгового соглашения США с Мексикой. Это стало ярким свидетельством, что Штаты готовы идти на компромисс в торговых спорах и не исключен прорыв в решение проблемы взаимной торговли с Китаем.
Но сейчас рост остановился: американские фьючерсы торгуются в нуле. Подает сигналы на снижение и нефть, обрадованная вчера информацией о сокращении добычи странами ОПЕК+ в июле. Для пробоя нефтяными контрактами отметки 77 доллара необходимы новые поводы, одним из которых сегодня может стать информация Американского института нефти по запасам в стране.
Пока драйверов для продолжения роста рынка акций не видно. Если на рынок не придут новые деньги, весьма вероятно снижение Индекса Мосбиржи под уровень 2300 пунктов. О нестабильности роста рынка говорит и тот факт, что инвесторы даже на хорошем фоне неохотно покупают бумаги Сбербанка, которые пока не могут далеко отойти от отметки 180 руб.
Не сильно, в районе 0,1%, укрепляется доллар на мировом рынке, что не добавит оптимизма рублю на старте торгов. Пока российская валюта не может уйти ниже отметки 67 руб за доллар, но и для движения ближе к 68 руб за доллар поводов нет. Но все же мы считаем, что шансов на небольшое укрепление у рубля в ближайшее время больше.
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