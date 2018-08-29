Золото в минусе; доллар снизился на фоне возможной эскалации торгового конфликта

Investing.com — Золото подешевело в ходе азиатской сессии, а доллар также снизился; инвесторы ожидают дальнейшего развития торгового конйликта между США и Китаем.

Декабрьский фьючерс на золото скинул 0,4% до $1209,8 за тройскую унцию.

Инвесторы, вероятно, будут следить за любыми дальнейшими событиями в торговом конфликте, поскольку тарифы на дополнительные китайские товары стоимостью $20 миллиардов, обещанные президентом Трампом, могут вступить в силу уже в начале сентября.

Переговоры между Китаем и США завершились на прошлой неделе с незначительным прогрессом, в то время как Трамп, как сообщается, встретится со своим китайским коллегой Си Цзиньпин позднее в этом году.

Индекс доллара, который отражает его силу против корзины из шести валют, снизился на 0,02% до 94,61. В ходе американской сессии индекс упал до 94,434, что является самым низким уровнем с 31 июля.

Новость о сделке между США и Мексикой в рамках пересмотра договора NAFTA также выступает фактором давления на доллар США.