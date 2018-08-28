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Золото в минусе на фоне укрепления доллара
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Золото в минусе на фоне укрепления доллара 

Investing.com Россия 44 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Цены на золото снизились во вторник, поскольку доллар частично отыграл потери после достижения минимума от 2 августа после того, как США и Мексика договорились о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).
Ожидается, что новая сделка продлится 16 лет и будет пересматриваться каждые шесть лет Конгрессом, согласно Роберту Лайтхайзеру.
Декабрьский фьючерс на золото снизился на 0,03% до $1215 за тройскую унцию. Участники рынка считают, что недавняя высокая активность в опционах в условиях геополитической напряженности и бычий фондовый рынок США свидетельствуют о том, что инвесторы делают ставку на то, что цены на золото нащупали дно.
Индекс доллара, который отражает его силу против корзины из шести валют, вырос на 0,2% до 94,82.
Сильный доллар снижает спрос на золото, делая его более дорогим для держателей других валют.
Между тем чистый импорт золота через Гонконг упал примерно на 45% в июле по сравнению с предыдущим месяцем из-за слабого спроса.
Investing.com Россия: последние новости
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