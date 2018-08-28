Ещё
Рубль растет к доллару и евро
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.25
$
67.63
78.60
78.98
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.30
77.19
Индексы и котировки Brent
76.25
+0.01 Золото
1211.93
+0.02 РТС
1083.63
–0.05
Динамика валют
EUR / USD
28.08
1.1686
+0.0342
14.08
1.1344
27.08
22.08
17.08

Рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском 55 минут назад
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 7 копеек — до 67,45 рубля.
Курс евро снизился на 6 копеек и составил 78,81 рубля.
RT на русском: последние новости
Die Welt: Россия нащупала стратегию избавления от долларового диктата Цена нефти Brent превысила $76 за баррель Курс доллара превысил 69 рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен273
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару982
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник489
Россия решила напугать США рублем39
Видео
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение