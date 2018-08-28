Банк «Санкт-Петербург» планирует нарастить кредитный портфель на 5% к концу 2018 г

МОСКВА, 28 авг /ПРАЙМ/. Банк «Санкт-Петербург» прогнозирует рост кредитного портфеля по итогам 2018 года на уровне 5%, розничных кредитов — на уровне 20%, следует из материалов кредитной организации по результатам за первое полугодие по МСФО.

Величина cost of risk (отношение расходов по созданию резервов к кредитному портфелю) прогнозируется в 200-220 базисных пунктов, рост затрат может составить 5%. Рентабельность капитала (Return on Average equity) ROAE прогнозируется на уровне 12-14%.

В первом полугодии 2018 года банк нарастил чистую прибыль по МСФО на 32,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,4 миллиарда рублей.

Банк «Санкт-Петербург» — крупнейший банк Северо-Западного региона России, основан в 1990 году. По данным РИА Рейтинг, на 1 июля занимал 17-е место в банковской системе РФ по объему активов (653,9 миллиарда рублей).