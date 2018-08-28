Прогноз результатов «Тинькофф банка» за II квартал: чистая прибыль выросла на 5% к/к

Завтра Тинькофф Банк (TCS LI — ПОКУПАТЬ) опубликует отчетность за 2 кв. 2018 г. по МСФО и проведет телефонную конференцию. По нашим оценкам, банк нарастил прибыль на 5% квартал к кварталу и покажет рентабельность капитала в 66%. Рост кредитного портфеля, судя по отчетности по РСБУ, составил около 10% за квартал. В сочетании с небольшим снижением маржи (согласно нашему прогнозу, на 20 б.п. за квартал) это могло обеспечить дальнейший прирост чистого процентного дохода (банк ежеквартально наращивает этот показатель последние три года) на 6%. Чистые комиссии могли прибавить 15% за квартал и удвоиться год к году: в 1 кв. год к году они выросли на 120% и вряд ли существенно замедлились уже во 2 кв. (хотя в 1 кв. имел место разовый эффект от перехода на МСФО 9).

Сезонная динамика стоимости риска предполагает снижение показателя во 2 кв. Расходы, по всей видимости, также не прекращали свой квартальный рост, и в первую очередь, как мы полагаем, в части привлечения клиентов (на что указывали и комментарии менеджмента в ходе последней телефонной конференции). Коэффициент Расходы/Доходы при этом мог остаться достаточно стабильным, близким к 44%. Стоимость риска должна была снизиться после сезонного скачка в 1 кв., мы ждем минус 50 б.п. за квартал. Однако в том, что касается этой статьи, Тинькофф Банк не раз приятно удивлял участников рынка в последние годы.