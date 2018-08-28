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Прогноз результатов «Тинькофф банка» за II квартал: чистая прибыль выросла на 5% к/к
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Прогноз результатов «Тинькофф банка» за II квартал: чистая прибыль выросла на 5% к/к 

Прайм 55 минут назад
Завтра Тинькофф Банк (TCS LI — ПОКУПАТЬ) опубликует отчетность за 2 кв. 2018 г. по МСФО и проведет телефонную конференцию. По нашим оценкам, банк нарастил прибыль на 5% квартал к кварталу и покажет рентабельность капитала в 66%. Рост кредитного портфеля, судя по отчетности по РСБУ, составил около 10% за квартал. В сочетании с небольшим снижением маржи (согласно нашему прогнозу, на 20 б.п. за квартал) это могло обеспечить дальнейший прирост чистого процентного дохода (банк ежеквартально наращивает этот показатель последние три года) на 6%. Чистые комиссии могли прибавить 15% за квартал и удвоиться год к году: в 1 кв. год к году они выросли на 120% и вряд ли существенно замедлились уже во 2 кв. (хотя в 1 кв. имел место разовый эффект от перехода на МСФО 9).
Сезонная динамика стоимости риска предполагает снижение показателя во 2 кв. Расходы, по всей видимости, также не прекращали свой квартальный рост, и в первую очередь, как мы полагаем, в части привлечения клиентов (на что указывали и комментарии менеджмента в ходе последней телефонной конференции). Коэффициент Расходы/Доходы при этом мог остаться достаточно стабильным, близким к 44%. Стоимость риска должна была снизиться после сезонного скачка в 1 кв., мы ждем минус 50 б.п. за квартал. Однако в том, что касается этой статьи, Тинькофф Банк не раз приятно удивлял участников рынка в последние годы.
Дивидендная доходность за квартал может составить около 1,4%. Уровень прибыли, который мы ожидаем, предполагает (в случае сохранения коэффициента выплат на уровне 50%) квартальную дивидендную доходность порядка 1,4%. По РСБУ достаточность капитала Н1.1 на 1 августа снизилась до 10,7% (минус 70 б.п. за месяц), Н1.2 — до 15% (минус 1 п.п.). До настоящего времени банк включал прибыль текущего года в капитал 1-го уровня только однажды — в мае; добавление прибыли за июль-июль (за вычетом 50% в виде дивидендов) прибавило бы к показателям около 35 б.п., что, впрочем, лишь частично компенсирует рост взвешенных по риску активов. Мы полагаем, что банку пока достаточно запаса капитала для сохранения коэффициента выплат на уровне 50%. В долгосрочной перспективе некоторая неопределенность, связанная с размером дивидендных выплат, присутствует (учитывая текущую конъюнктуру и повышение Центральным банком рисковых весов для необеспеченных кредитов), однако мы не ждем снижения коэффициента выплат на горизонте одного-двух лет.
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