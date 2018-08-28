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«М. Видео»: EBITDA в I полугодии выросла вдвое при рекордно высокой рентабельности
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«М. Видео»: EBITDA в I полугодии выросла вдвое при рекордно высокой рентабельности 

Прайм 38 минут назад
Компания М. Видео представила очень хорошие результаты за 1П18 по МСФО. Выручка выросла на 42% по сравнению с 1П17 до 118,1 млрд руб. в 1П18. Это включает эффект от консолидации Эльдорадо за два месяца. Без учета этого эффекта рост составил 16,5% при увеличении сопоставимой выручки на 13,8%. Такие темпы существенно выше, чем в среднем по рынку (14,8%), несмотря на намеренное замедление роста в сети «Эльдорадо» (за счет корректировки ассортимента и повторного запуска онлайн-платформы). Выручка от онлайн-продаж выросла на 40% по сравнению с 1П17 и составила 15,5 млрд руб. с учетом НДС (или 18% от совокупной выручки). Доля онлайн-заказов с получением в магазине составила 73% в целом по группе.
Компании удалось повысить валовую рентабельность на 90 б. п. до 26,0% за счет увеличения доли высокорентабельных услуг и аксессуаров в структуре продаж и оптимизации условий закупок после интеграции Эльдорадо. Этот эффект еще больше усилился благодаря снижению доли операционных расходов в процентном отношении к выручке, что способствовало повышению рентабельности по EBITDA на 210 б. п. до 7,6% (рекордно высокий уровень для первого полугодия). В абсолютном выражении EBITDA составила 9,0 млрд руб., вдвое превысив уровень 1П17. EBITDA проформа выросла в три раза, т. к. в 1П17 сеть «Эльдорадо» была убыточной на уровне EBITDA. Руководство М. Видео также отметило синергетический эффект от объединения компаний в размере 2,3 млрд руб. М. Видео прогнозирует, что по итогам всего 2018 года этот эффект будет эквивалентен 4 млрд руб. Чистая прибыль составила 4,7 млрд руб., что на 88% выше уровня 1П17, при чистой рентабельности 4,0%.
Представляя результаты, менеджмент подтвердил свои прогнозы на весь 2018 год: выручка 340 млрд руб. и EBITDA 19 млрд руб. Компания представила четкую стратегию дальнейшего развития двух брендов, точно определив разницу в «концепции ценности для покупателей». Сделка по MediaMarkt была одобрена в августе, новые магазины должны открыться к концу года. 42 магазина MediaMarkt сменят бренд, вместо них будут открыты 62 магазина под брендами «М. Видео» и «Эльдорадо» (некоторые магазины MediaMarkt будут разделены на два). Компания полагает, что к 2019-2020 годам сделка принесет в общей сложности дополнительно 11 млрд руб. EBITDA. Компания возобновит дивидендные выплаты начиная с 2019 года (по результатам за 2018 год) с коэффициентом выплат не ниже 50% чистой прибыли.
Результаты явно позитивные. Они снова подтверждают, что у компании сильные фундаментальные показатели, хотя это не будет иметь существенного значения для ее акций из-за их низкой ликвидности, говорится в обзоре аналитиков Sberbank Investment Research.
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