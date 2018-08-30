Неожиданно хорошие финансовые результаты «Аэрофлота» за II квартал превысили прогнозы

Аэрофлот опубликовал вчера результаты по МСФО за 2К18. Компания показала сильную динамику выручки как от перевозки грузов, так и пассажиров: годовой рост составил соответственно 19% и 16%, в результате чего совокупная выручка за квартал выросла примерно до 154 млрд руб., что на 17% выше уровня 2К17. С учетом увеличения пассажирооборота примерно на 9% за период подразумеваемый рост удельной выручки на пассажиро-километр составил 10% по сравнению с 2К17.

Даже несмотря на 24%-й годовой рост операционных расходов, исключая амортизацию, и прочие операционные издержки, компании удалось показать операционную прибыль в размере 11,3 млрд руб., что лишь немногим ниже 12,6 млрд руб. за 2К17. На уровне EBITDAR Аэрофлот даже добился роста на 10% по сравнению с 2К17.

Эти обстоятельства обеспечили положительную чистую прибыль в 6,3 млрд руб., что в сочетании с убытком за первый квартал дало чистый убыток за 1П18 в 5,2 млрд руб.