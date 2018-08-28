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Прогноз результатов «Аэрофлота» за II квартал: слабые, но все внимание на корпоративные решения
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Прогноз результатов «Аэрофлота» за II квартал: слабые, но все внимание на корпоративные решения 

Прайм 28 августа 2018
Аэрофлот опубликует свои результаты за 2к18 по МСФО в среду, 29 августа. Второй квартал уступает по важности только третьему (на который приходится высокий сезон), и на него приходится примерно четверть годовой EBITDA. Как правило, результаты по РСБУ головной компании Аэрофлот, которая генерирует около 80% EBITDA Группы, дают хорошее представление об отчетности по МСФО. И судя по уже опубликованным данным по РСБУ, результаты по МСФО за 2к18 могут оказаться слабыми. Согласно нашей оценке, выручка Группы Аэрофлот в 2к18 составила 151 млрд руб. (+14% г/г), а EBITDA –9,5 млрд руб. (-42% г/г).
Мы не исключаем, что после объявления итогов сегодняшнего заседания Совета директоров возможна краткосрочная позитивная реакция инвесторов на корпоративные решения, среди которых переизбрание гендиректора компании на следующие пять лет, возможное утверждение нового финансового директора и подходов к новой стратегии. Однако пессимизм может сохраниться до публикации результатов за 3к18 (которые, как мы полагаем, также окажутся слабыми; отчетность по РСБУ будет опубликована 31 октября), которые играют главную роль в определении базы для годовых дивидендных выплат. Риск возможного запрета на поставки самолетов также может добавить инвесторам пессимизма.
Прайм: последние новости
Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне ростом Стоимость биткоина превысила отметку в $7 тыс Котировки Brent около $76 должны поддержать позитивный настрой инвесторов
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