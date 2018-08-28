Российские фондовые торги открылись разнонаправленно

Фондовые торги в РФ стартовали во вторник разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:05 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,13% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 315,97 пункта. Индекс РТС понизился на 0,03% — до отметки 1 083,84.