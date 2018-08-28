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Российские фондовые торги открылись разнонаправленно
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Российские фондовые торги открылись разнонаправленно 

Банки.ру 51 минуту назад
Фото: ТАСС
Фондовые торги в РФ стартовали во вторник разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:05 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,13% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 315,97 пункта. Индекс РТС понизился на 0,03% — до отметки 1 083,84.
«Мы ждем, что индекс Мосбиржи, вчера «рывком» вернувшийся в зону 23002350 пунктов, сможет сегодня развить повышательную динамику благодаря спросу нерезидентов, вчера не сумевших отреагировать на улучшение внешней конъюнктуры из-за выходного в Великобритании, на «фишки» нефтегазового сектора и возврату их интереса к внутренним секторам (мы по-прежнему выделяем, в первую очередь, финсектор и электроэнергетику), не вполне оправданно, на наш взгляд, отставшим от рынка», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.
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