Российские фондовые торги открылись разнонаправленно 

Фондовые торги в РФ стартовали во вторник разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:05 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,13% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 315,97 пункта. Индекс РТС понизился на 0,03% — до отметки 1 083,84.
«Мы ждем, что индекс Мосбиржи, вчера «рывком» вернувшийся в зону 23002350 пунктов, сможет сегодня развить повышательную динамику благодаря спросу нерезидентов, вчера не сумевших отреагировать на улучшение внешней конъюнктуры из-за выходного в Великобритании, на «фишки» нефтегазового сектора и возврату их интереса к внутренним секторам (мы по-прежнему выделяем, в первую очередь, финсектор и электроэнергетику), не вполне оправданно, на наш взгляд, отставшим от рынка», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.