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События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 августа
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События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 августа 

Прайм 31 минуту назад
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 28 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда
Где и что  Предыдущее значение
Прогноз
15:30  США — Сальдо внешней торговли товарами (июль)
-67,92 млрд долл
-68,6 млрд долл
16:00  США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (июнь)
17:00  США — Индекс доверия потребителей CB (август)
127,4  126,5  23:30  США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
-5,17 млн барр
Российские события
Когда
Где и что  Предыдущее значение
Факт.
14:00 мск  РусГидро — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018
16:00 мск  РусГидро — телеконференция менеджмента /на англ. /
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
АК АЛРОСА — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 1П2018
АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018 и телеконференция менеджмента
Татнефть — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018
Банк Санкт-Петербург — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018 и телеконференция менеджмента
Globaltrans — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018 и телеконференция менеджмента
ОГК-2 — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018
18:00 мск  Распадская — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 1П2018
Газпром — СД (вопрос о влиянии западных санкций на компанию в 2017-2018 и мерах реагирования)
Аэрофлот — СД (вопрос об избрании гендиректора ПАО, подходы к новой стратегии группы)
Банк Возрождение — СД (о результатах деятельности банка за 6м2018 года по МСФО)
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События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 августа Китай останется для США основной мишенью в торговом конфликте Индексы РФ торгуются в начале дня разнонаправленно
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