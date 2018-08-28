События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 августа

МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 28 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Прогноз

15:30 США — Сальдо внешней торговли товарами (июль)

-67,92 млрд долл

-68,6 млрд долл

16:00 США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (июнь)

17:00 США — Индекс доверия потребителей CB (август)

127,4 126,5 23:30 США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)

-5,17 млн барр

Российские события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Факт.

14:00 мск РусГидро — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018

16:00 мск РусГидро — телеконференция менеджмента /на англ. /

16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)

АК АЛРОСА — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 1П2018

АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018 и телеконференция менеджмента

Татнефть — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018

Банк Санкт-Петербург — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018 и телеконференция менеджмента

Globaltrans — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018 и телеконференция менеджмента

ОГК-2 — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018

18:00 мск Распадская — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 1П2018

Газпром — СД (вопрос о влиянии западных санкций на компанию в 2017-2018 и мерах реагирования)

Аэрофлот — СД (вопрос об избрании гендиректора ПАО, подходы к новой стратегии группы)