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В Минпромторге рассказали о росте дефицита алюминия на мировом рынке
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В Минпромторге рассказали о росте дефицита алюминия на мировом рынке 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
НОВОСИБИРСК, 28 авг — РИА Новости. Минпромторг РФ считает, что на мировом рынке начал возникать дефицит алюминия, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров.
"Формируется уже постепенно мировой дефицит (алюминия — ред.) от 1,5 до 2 миллионов тонн по году, и мы рассчитываем на рост производства, переработки, потребления этой продукции", — сказал Мантуров.
Он напомнил, что в России действует программа поддержки переработки первичного алюминия, утвержденная в прошлом году правительством.
"Объемы переработки должны вырасти с 1 миллиона тонн, как в прошлом году…. Рассчитываем, что в этом году, как и в прошлом, прибавим где-то 300 тысяч тонн и постепенно к 2025 году выйдем на объемы 50% переработки первичного алюминия внутри страны. Рассчитываем, что увеличение объемов потребления будет двигаться дальше", — подчеркнул Мантуров.
Он напомнил, что Россия уже приняла ряд мер по поддержке "Русала", попавшего под санкции США. Отвечая на вопрос, возможны ли закупки продукции «Русала» в резерв, министр сказал: «Может быть, если потребуется. На сегодняшний день необходимости нет».
Источник в правительстве в мае сообщал журналистам, что основной владелец «Русала» Олег Дерипаска обратился в правительство с предложением о закупке алюминия в государственные резервы.
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