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Lloyds Banking Group выкупила 1,6 млрд акций на $1,3 млрд в рамках buy back
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Lloyds Banking Group выкупила 1,6 млрд акций на $1,3 млрд в рамках buy back 

Прайм 21 минуту назад
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Британская банковская группа Lloyds Banking Group, одна из крупнейших в стране, завершила программу обратного выкупа акций (buy back) на сумму 1 миллиард фунтов стерлингов (1,3 миллиарда долларов), говорится в сообщении кредитной организации.
Отмечается, что всего за период проведения программы с 8 марта 2018 года по 24 августа 2018 года Lloyds Banking Group выкупила 1,578 миллиарда обыкновенных акций.
О намерении провести данную программу Lloyds Banking Group сообщил в феврале. Предполагалось, что программа начнется в марте 2018 года и будет завершена в течение 12 месяцев.
Банковская группа Lloyds Banking Group была образована в 2009 году в результате слияния Lloyds TSB и HBOS. Lloyds оказывает банковские услуги физическим и юридическим лицам, услуги страхования, а также управления пенсионными накоплениями. Штаб-квартира находится в Лондоне.
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