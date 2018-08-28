Американский хедж-фонд Harris Associates приобрел долю в Ryanair

МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Американский хедж-фонд Harris Associates LP купил долю в европейском бюджетном авиаперевозчике Ryanair Holdings PLC (RYA.LN). Об этом сообщает Dow Jones со ссылкой на авиакомпанию.

Согласно заявлению Ryanair для регулятора, базирующийся в Чикаго Harris Associates приобрел 3,07% ее акций. Ирландская компания указала, что 22 августа доля Harris достигла 3%. Тогда эта доля оценивалась примерно в 540 млн долларов.

Harris Associates позиционирует себя как фонд, использующий стратегию стоимости. В 2015 году, после падения акций добывающего гиганта Glencore PLC (GLEN.LN), фонд приобрел в нем долю. В этом году Harris Associates сообщил, что приобрел 5,2% акций японского производителя медицинских приборов Olympus Corp. (7733.TO). Акции этой компании отставали.

За последний год бумаги Ryanair просели более чем на 20%. Инвесторы обеспокоены, что после признания профсоюзов пилотов и экипажей трудозатраты перевозчика повысятся.

С Harris Associates и Ryanair связаться пока не удалось.

Дэвид Херро, портфельный управляющий из Harris Associates, заметил, что фонд имеет крупные позиции по европейским акциям, поскольку они «во многих случаях торгуются с существенным дисконтом к бумагам конкурирующих компаний из других стран».