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Американский хедж-фонд Harris Associates приобрел долю в Ryanair
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Американский хедж-фонд Harris Associates приобрел долю в Ryanair 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Американский хедж-фонд Harris Associates LP купил долю в европейском бюджетном авиаперевозчике Ryanair Holdings PLC (RYA.LN). Об этом сообщает Dow Jones со ссылкой на авиакомпанию.
Согласно заявлению Ryanair для регулятора, базирующийся в Чикаго Harris Associates приобрел 3,07% ее акций. Ирландская компания указала, что 22 августа доля Harris достигла 3%. Тогда эта доля оценивалась примерно в 540 млн долларов.
Harris Associates позиционирует себя как фонд, использующий стратегию стоимости. В 2015 году, после падения акций добывающего гиганта Glencore PLC (GLEN.LN), фонд приобрел в нем долю. В этом году Harris Associates сообщил, что приобрел 5,2% акций японского производителя медицинских приборов Olympus Corp. (7733.TO). Акции этой компании отставали.
За последний год бумаги Ryanair просели более чем на 20%. Инвесторы обеспокоены, что после признания профсоюзов пилотов и экипажей трудозатраты перевозчика повысятся.
С Harris Associates и Ryanair связаться пока не удалось.
Дэвид Херро, портфельный управляющий из Harris Associates, заметил, что фонд имеет крупные позиции по европейским акциям, поскольку они «во многих случаях торгуются с существенным дисконтом к бумагам конкурирующих компаний из других стран».
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