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Банк «Советский» признан банкротом
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Банк «Советский» признан банкротом 

Говорит Москва 1 час назад
Ранее регулятор отозвал лицензию у банка «Советский». По состоянию на 1 июня кредитное учреждение занимало 111 место по величине активов в банковской системе Российской Федерации.
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