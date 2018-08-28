Глава Корпорации развития Калининградской области: Ослабление рубля является великим благом для развития экспорта

Об этом сообщил глава Корпорации развития Калининградской области Владимир Зарудный.

"Россия, имея действительно слабый рубль, пока никак не зарабатывает на экспорте. Поэтому в массовом порядке предпринимателей страны необходимо обучать основам ведения экспортной деятельности, заниматься популяризацией идей экспорта, рассказывать, какие есть экспортные возможности: российский экспортный центр, специальный банк и страховая компания", — считает Зарудный.

По словам Зарудного, у России есть положительный пример — подобной схемой уже пользуются Польша и Китай.

"Перед Польшей печальный опыт литовцев, которые вошли в еврозону — и многие секторы экономики оказались под давлением", — отметил глава Корпорации развития региона.

Он также добавил, что если в стране создадут специальные налоговые режимы для ведения экспорта малым и средним бизнесом, то это существенно отразится на экономике страны.

На прошлой неделе биржевой курс доллара вырос до максимума апреля 2016 года.