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Глава Корпорации развития Калининградской области: Ослабление рубля является великим благом для развития экспорта
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Глава Корпорации развития Калининградской области: Ослабление рубля является великим благом для развития экспорта 

Клопс.Ru 1 час назад
Об этом сообщил глава Корпорации развития Калининградской области Владимир Зарудный.
"Россия, имея действительно слабый рубль, пока никак не зарабатывает на экспорте. Поэтому в массовом порядке предпринимателей страны необходимо обучать основам ведения экспортной деятельности, заниматься популяризацией идей экспорта, рассказывать, какие есть экспортные возможности: российский экспортный центр, специальный банк и страховая компания", — считает Зарудный.
По словам Зарудного, у России есть положительный пример — подобной схемой уже пользуются Польша и Китай.
"Перед Польшей печальный опыт литовцев, которые вошли в еврозону — и многие секторы экономики оказались под давлением", — отметил глава Корпорации развития региона.
Он также добавил, что если в стране создадут специальные налоговые режимы для ведения экспорта малым и средним бизнесом, то это существенно отразится на экономике страны.
На прошлой неделе биржевой курс доллара вырос до максимума апреля 2016 года.
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