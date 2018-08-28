Право открыть кафе или установить фотобудку в Измайловском парке разыграют на аукционе 19 сентября

Право на открытие кафе или установку фотобудки в Измайловском парке выставлено на аукцион, торги пройдут в середине сентября 2018 г. Об этом сообщила пресс-служба департамента по конкурентной политике столицы.

«Аукционы за право торговли в девяти торговых павильонах со специализацией «Общественное питание» и право на размещение передвижного объекта «Фотоуслуги» в Измайловском парке объявил департамент города Москвы по конкурентной политике. Заявки для участия в торгах принимаются до 14 сентября. Торги пройдут 19 сентября 2018 г.», — говорится в сообщении.

Торговые павильоны расположены у Лодочной станции, в севере у Партизанского выхода, в Майской и Октябрьской аллеях, у Соколиного входа.

Площадь павильонов под общепит варьируется от 24 до 120 кв. м, стартовая стоимость ежемесячного платежа — от 77,7 тыс. руб до 272 тыс. руб. «Площадь под фотобудку составляет 2 кв. м, стартовая стоимость лота — 4,5 тыс. руб.», — добавили в ведомстве.

С победителями аукционов будут заключены договоры сроком на пять лет.

Руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев , который цитируется в сообщении, отметил, что конкуренция на торгах за право торговли в Измайловском парке установилась высокая. «Первые торги в Измайловском парке стартовали в мае 2018 г. и сразу продемонстрировали высокий интерес предпринимателей. В среднем на лот претендуют по три участника, а средняя итоговая стоимость в четыре раза превышает стартовые значения. Всего на городских аукционах реализованы права на торговлю в 15 павильонах „Общественное питание“. Предстоящие торги также могут вызвать интерес со стороны предпринимателей, учитывая, что лоты расположены в местах с высокой проходимостью», — сказал он.

В пресс-службе добавили, что всего в настоящее время на торги выставлены права торговли в 24 парковых киосках.