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Прогноз результатов «Газпрома» за II квартал: чистая прибыль снизилась на 41% к/к
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Прогноз результатов «Газпрома» за II квартал: чистая прибыль снизилась на 41% к/к 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Рост экспортных цен в сочетании с устойчивыми финансовыми показателями Газпром нефти (EBITDA +25% к/к), по нашим оценкам, компенсировал сезонное падение объема реализации газа на 39% к/к.
Газпром представит финансовые результаты за 2К18 по МСФО завтра, 29 августа, и проведет телеконференцию 31 августа.
— Мы прогнозируем снижение выручки на 19% к/к на фоне сезонного падения объема реализации газа на 39% (в том числе экспорта — на 14% к/к) благодаря повышению контрактной цены на газ на 8% к/к и росту средней цены на жидкие углеводороды на 11% к/к.
— EBITDA во 2К18, по нашим оценкам, сократилась всего на 17% к/к, поскольку, помимо положительных тенденций в ценах на газ и роста среднего курса рубля к доллару (ослабление рубля) на 9%, во 2К18 EBITDA Газпром нефти увеличилась на 25% к/к (что обеспечивает 29% общего показателя).
— Укрепление курса $/EUR во 2К18 против RUB (повышение на 10%/3% на конец периода), по нашим расчетам, соответствует отрицательной валютной переоценке в размере около $1.9 млрд (против $0.4 млрд в 1К18), что негативно сказалось на чистой прибили ($3.8 млрд, —41% к/к).
— Мы ожидаем, что ввиду запланированного увеличения объема капзатрат в связи с продолжающимся строительством экспортных трубопроводов свободный денежный поток, скорректированный на инвестиции в оборотный капитал должен оказаться лишь умеренно положительным во 2К18 ($1 млрд в 1К18) на фоне снижения скорректированной EBITDA к/к.
— Чистый долг, по нашим оценкам, сократился в условиях ослабления рубля, поскольку дивиденды за 2017 г. были выплачены в 3К18.
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