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Аукционы ОФЗ: Минфин навряд ли захочет терять пульс рынка на несколько недель
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Аукционы ОФЗ: Минфин навряд ли захочет терять пульс рынка на несколько недель 

Прайм 1 час назад
Отсутствие британских инвесторов вчера обеспечило отсутствие резких движений в сегменте российского госдолга. Кривая ОФЗ завершила день изменениями по доходности в пределах —1 / +2 бп. Основной источник интриги сегодня — объявление Минфином параметров завтрашних первичных аукционов (и того, состоятся ли они в принципе). Участники рынка, безусловно, восприняли бы позитивно отсутствие нового предложения в течение продолжительного времени. Минфин, однако, вряд ли захочет терять «пульс» рынка на несколько недель — тем более, что последний раз первичные аукционы отменялись 2 недели кряду в декабре 2014 года.
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