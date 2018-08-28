Аукционы ОФЗ: Минфин навряд ли захочет терять пульс рынка на несколько недель

Отсутствие британских инвесторов вчера обеспечило отсутствие резких движений в сегменте российского госдолга. Кривая ОФЗ завершила день изменениями по доходности в пределах —1 / +2 бп. Основной источник интриги сегодня — объявление Минфином параметров завтрашних первичных аукционов (и того, состоятся ли они в принципе). Участники рынка, безусловно, восприняли бы позитивно отсутствие нового предложения в течение продолжительного времени. Минфин, однако, вряд ли захочет терять «пульс» рынка на несколько недель — тем более, что последний раз первичные аукционы отменялись 2 недели кряду в декабре 2014 года.