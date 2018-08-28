Колебания курсов валют удержат рубль от критических рекордов

Соотношение рубля и доллара фундаментально вокруг значения 65-66 рублей за доллар, заметные отклонения вызваны внешними факторами, и в любом случае после всплесков рубль возвращается к этому значению. Так считает эксперт Михаил Беляев

Андрей Клепач. Курс рубля к концу текущего года может составить 65-66 за доллар. Такой прогноз дал зампред, главный экономист Внешэкономбанка

"Я думаю, что сейчас и коррекцию рубль должен отыграть, потому что цены на нефть высокие. Кто хотел убежать, уже убежал. Я думаю, что около 65-66 отыграет (до конца года) — это означает, что отток капитала больше, чем мы раньше ожидали", — приводит ТАСС слова Клепача.

При этом вероятность некоторого ослабления российской национальной валюты сохраняется, так как к концу этого года — началу следующего цены на нефть могут снизиться. «Но оснований ни для паники, ни для обвала нет», — считает зампред ВЭБ.

До того, как Центробанк приостановил покупки валюты, курс доллара 23 августа превышал отметку 69 рублей впервые с 5 апреля 2016 года, а евро достигал 79,77 рубля — впервые с 11 апреля текущего года.

Без паники

Курсы валют формируются не конъюнктурными факторами, которыми сегодня любят оперировать, а лежат в глубинах экономики, говорит главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев.

"Конечно, наша экономика не в блестящей форме, но все-таки оснований для паники нет. Соотношение рубля и доллара фундаментально (плюс-минус) вокруг значения 65-66, а все заметные отклонения от этого уровня или спровоцированы или информационными вбросами, или вызваны не всегда оправданными действиями регулятора. Скупка золота на внешнем рынке, что дает дополнительный сигнал о проблемах, скупка доллара — такого рода шаги приводят к всплескам в паре рубль-доллар", — сказал эксперт ФБА «Экономика сегодня» , добавив, что в любом случае мы видим, что каждый раз после таких всплесков рубль возвращается к своему фундаментальному значению.

Два шага вперед, полтора шага назад

С прогнозом Андрея Клепача Михаил Беляев «полностью согласен», — эксперт полагает, что до конца года радикальных поводов, способных сломать нынешнее положение, нет. При этом прогнозировать ситуацию дальше, после нового года, крайне сложно, отметил он.

Так или иначе, поводов для паники действительно нет, а небольшое ослабление национальной валюты возможно. Вызвано это может быть не только снижением нефтяных цен, но и самим «маятником» курса.

"Курс возвращается обратно после всплесков, но почти никогда — на точно прежние значения, некоторый люфт в сторону ослабления все равно остается. Было бы правильно сказать, что этот процесс идет по траектории «два шага вперед-полтора шага назад». Все-таки фундаментальные значения не настолько прочны, чтобы соотношение было неизменяемым. И тут еще необходимо учитывать и спекулятивную составляющую, и целенаправленные атаки на рубль", — добавил Михаил Беляев.

На прошлой неделе Центробанк объявил о приостановке скупки валюты на рынке по бюджетному правилу. Пауза до конца сентября должна снизить волатильность финансовых рынков и увеличить предсказуемость действий денежных властей. Когда точно возобновятся закупки, регулятор не сообщил, так как решение будет приниматься с учетом «фактической обстановки на финансовых рынках» в сентябре. Напомним, что в середине августа ЦБ уже приостанавливал покупки валюты, продолжил их 17 августа и увеличил к 20 августа, после этого курс российской валюты вновь начал падать.