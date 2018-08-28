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«Газпром нефть» в первом полугодии 2018 года на 20% увеличила продажи масел
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«Газпром нефть» в первом полугодии 2018 года на 20% увеличила продажи масел 

РИА Новости 26 минут назад
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Оператор бизнеса масел "Газпром нефти" — «Газпромнефть — смазочные материалы» — в первом полугодии текущего года увеличил продажи продукции на 20% до 319 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба «Газпром нефти».
right"При этом реализация различных типов масел премиум-класса составила почти половину объема — 143 тысячи тонн. Продажи масел флагманского бренда G-Energy также выросли и достигли 24,4 тысяч тонн", — говорится в пресс-релизе.
По данным пресс-службы, объем реализации продукции за рубежом в первом полугодии 2018 года вырос на 13% — до 110 тысяч тонн относительно аналогичного периода 2017 года. Компания вышла на новые рынки — начались поставки в Танзанию и Сингапур.
Смазочные материалы производства «Газпром нефти» сегодня доступны потребителям в 75 странах мира. Продукцию под брендами G-Energy, G-Profi, Gazpromneft и Gazpromneft Ocean используют индустриальные и сельскохозяйственные предприятия, судоходные компании, а также рядовые автовладельцы в Италии, Венгрии, Греции, Египте, Китае, Индии, Колумбии и др.
В России за первое полугодие реализовано 210 тысяч тонн продукции, что на 23% превышает прошлогодние показатели.
"Ключевым показателем эффективности нашей деятельности служит рост продаж продукции премиум-класса, в том числе за рубежом. Наращивание международного присутствия является одним из приоритетов работы компании. Мы изначально ставили себе цель стать серьезным игроком отрасли и сегодня мы обладаем всеми ресурсами для вхождения в ТОП-10 поставщиков смазочных материалов на мировом рынке", — сказал генеральный директор «Газпромнефть — смазочных материалов» Александр Трухан, слова которого цитирует пресс-служба.
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