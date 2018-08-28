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АСВ выплатит вкладчикам «Московского вексельного банка» 812 млн рублей
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АСВ выплатит вкладчикам «Московского вексельного банка» 812 млн рублей 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии Центробанка "Московского вексельного банка" составят 812 миллионов рублей, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
"Согласно реестру обязательств АКБ «Московский вексельный банк» (АО) за выплатой страхового возмещения на сумму около 812 миллионов рублей могут обратиться порядка 1 тысячи вкладчиков", — говорится в сообщении. При этом страховое возмещение будет выплачиваться в двух субъектах РФ, в том числе в Пензенской области за выплатой страхового возмещения на сумму около 686 миллионов рублей могут обратиться порядка 800 вкладчиков, в Москве на сумму около 120 миллионов рублей — примерно 160 вкладчиков.
АСВ ранее также сообщало, что выплаты вкладчикам «Московского вексельного банка» начнутся 29 августа, их осуществят «Почта банк» и Россельхозбанк.
Банк России с 17 августа отозвал лицензию у «Московского вексельного банка» в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, а также наличием реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
По данным регулятора, «Московский вексельный банк» систематически проводил операции, направленные на сокрытие своего реального финансового положения и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков. В результате на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного качества. Объективное отражение их стоимости по требованию надзорного органа выявило ухудшение финансовых показателей банка.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 августа занимал 419-е место в банковской системе РФ.
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