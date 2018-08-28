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В России запускается биржа прогнозов на выборы
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В России запускается биржа прогнозов на выборы 

РИА «ФедералПресс» 55 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В рамках этого марафона будет запущена биржа прогнозов. Каждый желающий может попробовать угадать результаты выборов. За наиболее точнее прогнозы предполагаются призы.
«Мы совместно с порталом Давыдов-индекс запускаем биржу прогнозов. На самые точные прогнозы будут призы. У нас будет работать наш пресс-центр. Все, кто хочет участвовать может зарегистрироваться на нашем сайте», — заявил политолог Дмитрий Гусев.
Гусев отметил, что прошлая «Ночь выборов» стала резонансным событием. В мероприятии было задействовано более 200 СМИ, а сам онлайн-марафон посмотрели 15 миллионов человек.
«ФедералПресс» напоминает, что авторы телеграм-каналов примут участие в «Ночи выборов».
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