В России запускается биржа прогнозов на выборы

В рамках этого марафона будет запущена биржа прогнозов. Каждый желающий может попробовать угадать результаты выборов. За наиболее точнее прогнозы предполагаются призы.

«Мы совместно с порталом Давыдов-индекс запускаем биржу прогнозов. На самые точные прогнозы будут призы. У нас будет работать наш пресс-центр. Все, кто хочет участвовать может зарегистрироваться на нашем сайте», — заявил политолог Дмитрий Гусев

Гусев отметил, что прошлая «Ночь выборов» стала резонансным событием. В мероприятии было задействовано более 200 СМИ, а сам онлайн-марафон посмотрели 15 миллионов человек.