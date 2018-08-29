Ещё
Оценка роста ВВП США во II квартале повышена до 4,2%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.90
$
68.14
79.33
79.60
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.30
77.19
Индексы и котировки Brent
76.36
–0.04 Золото
1203.86
+0.13 РТС
1081.35
+0.20
Динамика валют
EUR / USD
29.08
1.1671
+0.0326
15.08
1.1345
28.08
23.08
19.08

Оценка роста ВВП США во II квартале повышена до 4,2% 

Вести Экономика 28 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 29 августа — «Вести. Экономика». Экономика США во II квартале росла чуть более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее, поскольку компании увеличили расходы на программное обеспечение, а импорт сократился.
Фото: EPA/PETER FOLEY
ВВП США во II квартале вырос на 4,2% в пересчете на годовые темпы, максимальными темпами с III квартала 2014 года, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли страны.
Ранее сообщалось о росте на 4,1%. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали пересмотр показателя в сторону снижения до 4%.
Потребительские расходы, на долю которых приходится 70% ВВП США, в прошедшем квартале увеличились на 3,8% в пересчете на годовые темпы, а не на 4%, как сообщалось первоначально. Были пересмотрены в сторону снижения показатели расходов на автомобили, товары кратковременного пользования, услуги здравоохранения. Прогноз предполагал рост потребительских расходов на 3,9% в апреле-июне.
Вести Экономика: последние новости
Мировые рынки погружаются в хаос Зампред ВЭБа Клепач спрогнозировал курс рубля к концу года Нефть может получить ураганную поддержку
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина запретила ввоз российского строительного товара56
Минфин поддержал повышение тарифов ЖКХ60
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Мировые рынки погружаются в хаос562
Трамп нанес решающий удар по рублю1107
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
02:23
Минфин поддержал повышение тарифов ЖКХ
Личный счет
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет Политика
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение