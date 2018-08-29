Оценка роста ВВП США во II квартале повышена до 4,2%

Москва, 29 августа — «Вести. Экономика». Экономика США во II квартале росла чуть более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее, поскольку компании увеличили расходы на программное обеспечение, а импорт сократился.

Фото: EPA/PETER FOLEY

ВВП США во II квартале вырос на 4,2% в пересчете на годовые темпы, максимальными темпами с III квартала 2014 года, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли страны.

Ранее сообщалось о росте на 4,1%. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали пересмотр показателя в сторону снижения до 4%.

Потребительские расходы, на долю которых приходится 70% ВВП США, в прошедшем квартале увеличились на 3,8% в пересчете на годовые темпы, а не на 4%, как сообщалось первоначально. Были пересмотрены в сторону снижения показатели расходов на автомобили, товары кратковременного пользования, услуги здравоохранения. Прогноз предполагал рост потребительских расходов на 3,9% в апреле-июне.