Акция «День пассажира» пройдет в нижегородских электричках

В нижегородских электричках 28, 29 и 30 августа пройдет акция «День пассажира». Об этом сообщает пресс-служба АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».

Участникам акции предложат заполнить анкеты и задать сотрудникам компании все интересующие вопросы. Нижегородцы также смогут оставить свои отзывы и предложения о работе железнодорожников. Самые активные пассжиры получат памятные сувениры.

28 августа с 17:00 до 19:00 акция пройдет в электричках дзержинского направления. 29 августа с 17:30 до 19:30 принять участе в акции смогут пассажиры пригородных поездов заволжского направления. 30 августа с 17:30 до 19:00 «День пассажира» проведут в электричках семеновского направления.

Напомним, в ближайшее время у нижегородцев появилась возможность покупать билеты на пригородные поезда через мобильное приложение.