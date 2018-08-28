Инвесторы не верят в цифровой ретейл. Walmart понимает бедных американцев лучше, чем Amazon

Москва, 28 августа — «Вести. Экономика» Эксперты Morgan Stanley полагают, что у Walmart больше перспектив по расширению клиентской базы, чем у Amazon.

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Рынок розничных продаж без учета рынка автомобилей и запчастей вырастет до $ 4,3 трлн к 2021 году, подсчитали аналитики Morgan Stanley. В 2017 году показатель составил $3,9 трлн. При этом эксперты полагают, что в борьбе за розничный рынок Wallmart имеет серьезное преимущество перед Amazon.

Конкуренция между Walmart и Amazon за розничных клиентов обостряется и оффлайн-ритейлер явно выигрывает за счет демографических показателей клиентов.

"Walmart доминирует для клиентов с низким доходом, который составляет около 30% от общего объема адресных расходов, в то время как Amazon доминирует на высоком уровне, что составляет 50% расходов", — отмечается в исследовании Morgan Stanley, отмечая, что таким образом возможностей у Wallmart для роста гораздо больше.

Учитывая изменения в клиентской базе Walmart, вероятно, придется инвестировать больше средств для привлечения новых покупателей. Торговой сети нужно будет сделать больший акцент на бакалее, расширить линейку брендов, отмечает Саймон Гутман из Morgan Stanley.

Однако эксперты отмечают, что ценовая война с Amazon и Whole Foods' Prime в сфере продовольственных продаж может ударить по марже ретейлера.

"Они должны расширить свои возможности по выполнению заказов. Например, предложить доставку товаров в тот же день и на следующий день, чтобы привлечь клиентов Amazon", -сказал Гутман. По его словам, это поможет ослабить розничную торговлю у Amazon, но негативно скажется на марже. «Мы прогнозируем, что маржа по EBIT в США от Walmart будет сокращаться на 15 б. п.в течение следующих 3 лет, примерно до 5% к 2021 финансовому году», — добавил Гутман.

Ранее в этом месяце Walmart сообщила о доходах в $128 млрд ($1,29 на акцию), превысив оценки аналитиков ($126 млрд, $1,22 на акцию). Позитивная отчетность была обусловлена ростом продаж в тех же магазинах и электронных заказов.