АКРА изменило статус по рейтингу «ВВ+ (RU)» «Возрождения» на «Рейтинг на пересмотре — позитивный»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг банка «Возрождение» на уровне «ВВ+ (RU)», изменив статус на «Рейтинг на пересмотре — позитивный». Об этом сообщили в АКРА, напомнив, что прежний статус был «Рейтинг на пересмотре — развивающийся». Подтверждение рейтинга и изменение статуса отражают сохранение мнения АКРА относительно текущего уровня кредитоспособности и финансовой устойчивости «Возрождения» и формирование более определенного мнения касательно стратегии развития банка с учетом ожидаемого перехода контроля (не менее 75% акций) над «Возрождением» к банку ВТБ . Агентство указывает на вероятное повышение в краткосрочной перспективе кредитного рейтинга «Возрождения» ввиду появления возможности привлечения банком экстраординарной поддержки от ВТБ. Пересмотр кредитного рейтинга будет завершен в течение ближайших 90 дней по мере закрытия сделки и получения агентством актуальной существенной информации для оценки собственной кредитоспособности и стратегии развития банка «Возрождение». Текущая оценка агентством собственной кредитоспособности «Возрождения» — «bb+». Новость