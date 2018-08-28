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АКРА изменило статус по рейтингу «ВВ+ (RU)» «Возрождения» на «Рейтинг на пересмотре — позитивный»
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АКРА изменило статус по рейтингу «ВВ+ (RU)» «Возрождения» на «Рейтинг на пересмотре — позитивный» 

Банки.ру 29 минут назад
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг банка «Возрождение» на уровне «ВВ+ (RU)», изменив статус на «Рейтинг на пересмотре — позитивный». Об этом сообщили в АКРА, напомнив, что прежний статус был «Рейтинг на пересмотре — развивающийся».
Подтверждение рейтинга и изменение статуса отражают сохранение мнения АКРА относительно текущего уровня кредитоспособности и финансовой устойчивости «Возрождения» и формирование более определенного мнения касательно стратегии развития банка с учетом ожидаемого перехода контроля (не менее 75% акций) над «Возрождением» к банку ВТБ. Агентство указывает на вероятное повышение в краткосрочной перспективе кредитного рейтинга «Возрождения» ввиду появления возможности привлечения банком экстраординарной поддержки от ВТБ.
Пересмотр кредитного рейтинга будет завершен в течение ближайших 90 дней по мере закрытия сделки и получения агентством актуальной существенной информации для оценки собственной кредитоспособности и стратегии развития банка «Возрождение». Текущая оценка агентством собственной кредитоспособности «Возрождения» — «bb+».
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